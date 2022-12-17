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Изображения Хабиба Нурмагомедова и его отца появились на многоэтажных зданиях в Катаре

Изображения Хабиба Нурмагомедова и его отца появились на многоэтажных зданиях в Катаре
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Изображения известного российского бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и его отца Абдулманапа Нурмагомедова появились на двух многоэтажных домах в Катаре.

Боец выложил фотографии на своей странице в социальной сети и поблагодарил страну за приятный жест: «Спасибо, Катар».

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

Фото: Личный архив Хабиба Нурмагомедова

Изображение Хабиба и Абдулманапа Нурмагомедовых

Изображение Хабиба и Абдулманапа Нурмагомедовых

Фото: Личный архив Хабиба Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов в своей карьере провёл 29 поединков в профессиональных смешанных единоборствах. Во всех боях российский боец одержал победы. В 2020 году после очередной успешной защиты титула в бою с Джастином Гэтжи Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры.

Абдулманап Нурмагомедов, который был также тренером Хабиба, в июле 2020 года скончался после заболевания коронавирусной инфекцией.

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