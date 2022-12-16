Уиттакер назвал главную проблему Адесаньи в возможном реванше с Перейрой

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер рассказал, какие проблемы могут возникнуть у Исраэля Адесаньи в потенциальном реванше с Алексом Перейрой.
«Я думаю, главное препятствие для Адесаньи в этом реванше — психология. Сложно поменять что-то в своей голове, когда ты проигрываешь одному и тому парню три раза, причём дважды угодил в нокаут. Это препятствие в плане психологии. Однако я не говорю, что Адесанья не может выиграть у Алекса. Я более чем уверен, что он осознал проблему и готов к реваншу.
В бою вы могли сами увидеть, что с точки зрения навыков в боях у Адесаньи было всё, чтобы выиграть. Он был впереди, я уверен, но это спорт. Так бывает в жизни», — приводит слова Уиттакера Sportskeeda.
12 ноября Адесанья проиграл Алексу Перейре техническим нокаутом, бразилец стал новым чемпионом UFC в среднем весе.
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