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Дмитрий Бивол получил две номинации ESPN, боксёр года и апсет года, причины доминации российского боксёра

Бивол — нереальное величие! Перед россиянином склонились даже чванливые американцы
Сергей Сорокин
Дмитрий Бивол получил две номинации ESPN
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Дмитрий собрал целую россыпь наград по итогам 2022 года.

Дмитрий Бивол провёл фантастический год. Российский боксёр продолжает оставаться непобеждённым и абсолютно доминировать над соперниками. Он улучшил свою статистику и теперь имеет в активе 21 победу. А свои пояса чемпион защитил уже пять раз и останавливаться на этом совершенно точно не собирается. А ещё Бивол не оставил никаких шансов не признавать своё величие. Сделать это пришлось даже американцам из ESPN. Они отдали Дмитрию сразу две номинации по итогам 2022 года.

Россиянин был награждён за «апсет года», который он совершил в противостоянии с мексиканцем Саулем Альваресом. Канело считался фаворитом и был максимально самоуверен. Но на протяжении всего поединка Бивол доказывал, что не собирается пасовать перед соперником. Бой прошёл всю дистанцию и завершился судейским решением. Но всё было понятно ещё до оглашения вердикта. Все три рефери отдали победу Дмитрию с одинаковым счётом – 115:113. Для Канело это поражение стало серьёзнейшим ударом по самолюбию. А вот россиянин доказал, что может побить любого!

Дмитрий Бивол

Дмитрий Бивол

Фото: Al Bello/Getty Images

На этом мексиканские похождения Бивола не завершились. В следующем поединке Дмитрий встретился с ещё одним представителем этой страны – Хильберто Рамиресом. Зурдо шёл на невероятной статистике в 44 победы, долгое время оставался непобеждённым. Пока не встретился с россиянином. Бивол не смог нокаутировать соперника, но действовал настолько мастерски, что мексиканец выглядел слабо и беспомощно. Это подтвердили и судьи своими оценками: двое отдали Дмитрию победу со счётом 117:111, а ещё один посчитал её ещё более убедительной – 118:110.

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Американцы из ESPN просто не смогли спорить с фактами. Они отдали россиянину и звание лучшего боксёра года. А ранее такую же премию Бивол получил и от Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Всё потому, что Дмитрий провёл два феноменальных поединка. На фоне всеобщих санкций и отмены наших бойцов такое решение выглядит уникальным! И всё это потому, что Бивол действительно заслужил признание, он тотально доминирует в мировом боксе.

Дмитрий Бивол доказал своё величие всем! А нам остаётся лишь гордиться таким бойцом, который прославляет страну на международной арене. Он продолжает оставаться непобеждённым, тотально доминирует в своём дивизионе. И в 2023 году соперникам будет невероятно сложно лишить россиянина наград. Пока не видно бойца, способного остановить безупречного Бивола.

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