Хамзат Чимаев показал, как проводил время в Дубае. Фото

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками несколькими фотографиями, сделанными в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).



«Дубай», — подписал фотографии Чимаев.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Напомним, в последнем поединке Хамзат встречался с соперником из США Кевином Холландом и добыл победу, применив удушающий приём уже в первом раунде. Изначально Чимаев должен был выйти на ринг с Нейтом Диазом, но поскольку не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения. В настоящий момент сведений о следующем сопернике Чимаева нет.

Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто: