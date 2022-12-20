Хамзат Чимаев показал, как проводил время в Дубае. Фото

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками несколькими фотографиями, сделанными в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).
«Дубай», — подписал фотографии Чимаев.
Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева
Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева
Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева
Напомним, в последнем поединке Хамзат встречался с соперником из США Кевином Холландом и добыл победу, применив удушающий приём уже в первом раунде. Изначально Чимаев должен был выйти на ринг с Нейтом Диазом, но поскольку не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения. В настоящий момент сведений о следующем сопернике Чимаева нет.
Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто:
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