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Хамзат Чимаев показал, как проводил время в Дубае. Фото

Хамзат Чимаев показал, как проводил время в Дубае. Фото
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками несколькими фотографиями, сделанными в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

«Дубай», — подписал фотографии Чимаев.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Напомним, в последнем поединке Хамзат встречался с соперником из США Кевином Холландом и добыл победу, применив удушающий приём уже в первом раунде. Изначально Чимаев должен был выйти на ринг с Нейтом Диазом, но поскольку не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения. В настоящий момент сведений о следующем сопернике Чимаева нет.

Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто:

«Фальшивый пояс, фальшивый тренер, фальшивый боец». Чимаев в ярости от вранья Перейры «Фальшивый пояс, фальшивый тренер, фальшивый боец». Чимаев в ярости от вранья Перейры
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