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Мухаммад Мокаев: Мохаммед Али — величайший боец в истории!

Мухаммад Мокаев: Мохаммед Али — величайший боец в истории!
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Британский боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC, признался, что считает легендарного боксёра Мохаммеда Али величайшим бойцом за всю историю.

«Я посмотрел документальный фильм о Мохаммеде Али. Могу сказать, что он величайший боец в истории! Он всегда поддерживал свой народ! Сейчас слишком много «величайших», но настоящий — это Мохаммед Али», — написал Мокаев в социальных сетях.

Напомним, Мокаев провёл свой последний поединок на турнире UFC 280, который состоялся 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Соперником Мухаммада был представитель Канады Малкольм Гордон. Мокаев одержал победу с помощью болевого приёма.

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