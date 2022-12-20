Мухаммад Мокаев: Мохаммед Али — величайший боец в истории!
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Британский боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC, признался, что считает легендарного боксёра Мохаммеда Али величайшим бойцом за всю историю.
«Я посмотрел документальный фильм о Мохаммеде Али. Могу сказать, что он величайший боец в истории! Он всегда поддерживал свой народ! Сейчас слишком много «величайших», но настоящий — это Мохаммед Али», — написал Мокаев в социальных сетях.
Напомним, Мокаев провёл свой последний поединок на турнире UFC 280, который состоялся 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Соперником Мухаммада был представитель Канады Малкольм Гордон. Мокаев одержал победу с помощью болевого приёма.
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Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева:
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