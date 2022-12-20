Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Уайлдера: Деонтей финиширует Энтони Джошуа в третьем раунде

Тренер Уайлдера: Деонтей финиширует Энтони Джошуа в третьем раунде
Комментарии

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO), заявил, что его подопечный быстро справится с британцем Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) в случае, если их поединок состоится.

«Я вижу те вещи и преимущества, которыми обладает Уайлдер. Что бы он ни сделал с Эй Джеем, но, на мой взгляд, это будет трёхраундовый бой. Деонтея нельзя назвать просто большим парнем, который медленно передвигается по рингу, но умеет сильно бить… Нет, он делает всё быстро, и если ты не хочешь уходить с его пути, у тебя будут проблемы», – приводит слова Скотта Boxing Social.

В своём последнем бою в октябре Уайлдер нокаутировал в первом раунде финского ветерана Роберта Хелениуса, выиграв полуфинал отборочного мини-турнира от WBC.

Новость по теме
Джошуа заявил, что бой с Уайлдером состоится в 2023 году

На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022