Исмаилов и Никулин могут провести бой от промоушена Hardcore в Дубае

Руководитель Hardcore FC Анатолий Сульянов рассказал о том, что российские бойцы Магомед Исмаилов и Тимур Никулин могут провести бой в Дубае.
«Бой Маги Исмаилова и Тимура Никулина может стать главным событием турнира Hardcore Boxing в Дубае. Думаю, аудитории было бы интересно», — сказал Сульянов на пресс-конференции.
Летом Никулин должен был сразиться по правилам бокса с Владимиром Минеевым. Поединок официально анонсировали на 12 июня, а бойцы провели дуэль взглядов на газоне «ВТБ Арены», но в последний момент всё сорвалось.
Напомним, в последнем поединке Лысый хищник встретился с ветераном и соотечественником Александром «Штормом» Шлеменко.
Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Исмаилова единогласным судейским решением (50-44, 50-44, 50-44).
Обессилевшему Исмаилову помогают подняться по лестнице:
- 21 декабря 2022
-
13:22
-
13:18
-
13:14
-
13:12
-
13:07
-
12:33
-
11:48
-
11:14
-
10:58
-
10:54
-
10:47
-
10:12
-
10:07
-
00:51
-
00:05
- 20 декабря 2022
-
23:27
-
23:21
-
22:29
-
22:25
-
21:44
-
21:42
-
20:59
-
20:56
-
20:39
-
20:06
-
20:01
-
19:31
-
19:27
-
18:49
-
18:40
-
18:32
-
18:16
-
17:42
-
16:42
-
15:36