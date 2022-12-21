Исмаилов и Никулин могут провести бой от промоушена Hardcore в Дубае

Руководитель Hardcore FC Анатолий Сульянов рассказал о том, что российские бойцы Магомед Исмаилов и Тимур Никулин могут провести бой в Дубае.

«Бой Маги Исмаилова и Тимура Никулина может стать главным событием турнира Hardcore Boxing в Дубае. Думаю, аудитории было бы интересно», — сказал Сульянов на пресс-конференции.

Летом Никулин должен был сразиться по правилам бокса с Владимиром Минеевым. Поединок официально анонсировали на 12 июня, а бойцы провели дуэль взглядов на газоне «ВТБ Арены», но в последний момент всё сорвалось.

Напомним, в последнем поединке Лысый хищник встретился с ветераном и соотечественником Александром «Штормом» Шлеменко.



Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Исмаилова единогласным судейским решением (50-44, 50-44, 50-44).

Обессилевшему Исмаилову помогают подняться по лестнице: