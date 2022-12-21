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«Он дал заднюю. Чемпионы так не поступают». Шауб раскритиковал Хабиба за слова о Махачеве

«Он дал заднюю. Чемпионы так не поступают». Шауб раскритиковал Хабиба за слова о Махачеве
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Экс-боец UFC Брендан Шауб высказался по поводу слов бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова о своём товарище Исламе Махачеве, который является действующим обладателем пояса в промоушене.

«Хабиб дал заднюю, так ведь? Значит, если придет парень, который сможет бороться и нивелировать борьбу Махачева и Хабиба, вы просто уйдете на пенсию? Это глупо. Чемпионы так не поступают.

Хабиб заявил: «Он должен провести как можно больше защит титула, пока его не настигло время». Ты не хочешь сказать «прежде чем его настигнет игра». Погодите, если появится кто-то, кто будет представлять угрозу, он просто уйдет на пенсию? Это полный отстой», — приводит слова Шауба Sportskeeda.

«Мы пришли захватить власть». Хабиб ярко выступил в Канаде:

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