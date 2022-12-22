Тарасов сделал заявление после аннулирования результата своего боя с «Регбистом» Алиевым

Известный блогер-боец Артём Тарасов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался по поводу аннулирования результата своего поединка с основателем лиги TOP DOG Данилом «Регбистом» Алиевым. Напомним, апелляционная комиссия посчитала, что из-за ошибки судьи-хронометриста третий раунд боя был на десять секунд короче положенного по регламенту времени. Изначально судьи отдали победу Алиеву. Поединок проходил на турнире Top Dog 18.



«Результат нашего боя с Регбистом аннулирован. Думаю, это справедливо, учитывая, как складывался раунд и насколько важными были эти 10 секунд. Отдельно хочу отметить оперативность и профессионализм работы Федерации бокса России, а именно департамента кулачного боя.



Ну и конечно, мой менеджер Виталий Тарасов. Ты лучший, рад нашему сотрудничеству. Ждём реванша после того, как Регбист выздоровеет! Стало известно, что Регбист сломал обе руки… История не закончена», — написал Тарасов.

Артём Тарасов отпущен в зале суда после оправдания: