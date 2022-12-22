Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тарасов сделал заявление после аннулирования результата своего боя с «Регбистом» Алиевым

Тарасов сделал заявление после аннулирования результата своего боя с «Регбистом» Алиевым
Комментарии

Известный блогер-боец Артём Тарасов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался по поводу аннулирования результата своего поединка с основателем лиги TOP DOG Данилом «Регбистом» Алиевым. Напомним, апелляционная комиссия посчитала, что из-за ошибки судьи-хронометриста третий раунд боя был на десять секунд короче положенного по регламенту времени. Изначально судьи отдали победу Алиеву. Поединок проходил на турнире Top Dog 18.

«Результат нашего боя с Регбистом аннулирован. Думаю, это справедливо, учитывая, как складывался раунд и насколько важными были эти 10 секунд. Отдельно хочу отметить оперативность и профессионализм работы Федерации бокса России, а именно департамента кулачного боя.

Ну и конечно, мой менеджер Виталий Тарасов. Ты лучший, рад нашему сотрудничеству. Ждём реванша после того, как Регбист выздоровеет! Стало известно, что Регбист сломал обе руки… История не закончена», — написал Тарасов.

Артём Тарасов отпущен в зале суда после оправдания:

Отомстить за пощёчину не получилось! Регбист отметелил Тарасова Отомстить за пощёчину не получилось! Регбист отметелил Тарасова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022