«Нет ничего лучше, чем сделать из ребёнка мультимиллионера». Мейвезер — о Дэвисе

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер-младший высказался об уходе соотечественника Джервонты Дэвиса из его промоутерской компании.
«Я всегда был джентльменом. Я всегда проявлял уважение. Нет ничего лучше, чем взять ребёнка из той же среды, где был сам, помочь ему и сделать из него мультимиллионера.
Как-то я повстречал паренька, который подошёл ко мне за автографом. Я даю ему этот автограф, а потом говорю: «Через несколько лет, когда ты станешь старше, я буду работать с тобой и когда-нибудь сделаю тебя чемпионом мира». Годы спустя я начал работать с ним, помогал ему и подталкивал его к тому, чтобы он стал великим. И если он чувствует, что у него выросли крылья, на которых он может летать и стать сам себе хозяином, это его выбор. Если он чувствует, что может превзойти Флойда Мейвезера или стать следующим Флойдом Мейвезером, я здесь, чтобы подтолкнуть его. Действуй», — приводит слова Мейвезера BoxingScene со ссылкой на его выступление на канале Earn Your Leisure в YouTube.
Самые большие выигрыши Мейвезера на ставках:
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