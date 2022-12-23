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Макгрегор обратился к Лобову с призывом по поводу их судебного процесса

Макгрегор обратился к Лобову с призывом по поводу их судебного процесса
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор опубликовал пост у себя в социальных сетях, где указал на бессмысленность судебных разбирательств с российско-ирландским бойцом ММА Артёмом Лобовым. Ранее Лобов подал на Макгрегора второй иск. Артём обвиняет Конора в «согласованной атаке в социальных сетях» с целью запугать и опорочить его. Изначально Лобов обращался в суд из-за требования процентов с продажи бренда виски Proper No. Twelve. Конор реализовал его за $ 600 млн. Артём утверждает, что является автором идеи марки.

«На самом деле, чем больше я думаю об этом, тем больше понимаю, что это всё так бессмысленно и просто глупо. Это отнимает время у ирландских судов. Артём, ты стал дураком! Просто оставь меня в покое, ты, маленькая сосиска. Теперь ты во всех новостях именуешься не иначе как человек с «сырой колбасной головой». Какого чёрта», — написал Макгрегор.

В Конора Макгрегора швырнули кепкой на вечеринке:

Был брат, стал Брут. Цепной пёс Конора решил добить хозяина Был брат, стал Брут. Цепной пёс Конора решил добить хозяина
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