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Сын Рамзана Кадырова победил Ислама Акбарова в дебютном бою по правилам ММА

Сын Рамзана Кадырова победил Ислама Акбарова в дебютном бою по правилам ММА
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16-летний сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Эли Кадыров дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах с уверенной победы.

На турнире АСА 150, который проходит в Москве 23 декабря, боец одержал победу техническим нокаутом уже на третьей минуте первого раунда над Исламом Акбаровым, для которого это так же был профессиональный дебют.

Стоит отметить, что Эли Кадыров готовился к поединку с проспектом UFC, шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, который также был секундантом Кадырова.

Главным событием турнира по смешанным единоборствам АСА 150 станет поединок между Артёмом Резниковым и Андреем Кошкиным, в котором также определится финалист Гран-при АСА среди бойцов лёгкого веса. Соглавным событием турнира станет бой Евгения Гончарова и Мухумата Вахаева.

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