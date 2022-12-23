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Сын Рамзана Кадыров прокомментировал победный дебют в ММА

Сын Рамзана Кадыров прокомментировал победный дебют в ММА
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16-летний сын президента Чеченской республики Рамзана Кадырова Эли Кадыров прокомментировал свою победу в дебютном поединке в профессиональных смешанных единоборствах.

На турнире АСА 150, который проходит в Москве 23 декабря, Эли Кадыров одержал уверенную победу техническим нокаутом в первом раунде над двукратным чемпионом мира и России по армейскому рукопашному бою Исламом Акбаровым.

«Отлично всё. Спасибо всем, кто болел. Конечно, есть желание биться, в ближайшее время ещё один бой будет», — сказал Кадыров-младший сразу после победы.

Отметим, что Эли Кадыров готовился к дебютному поединку в ММА с шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, который выступает в полусреднем весе в UFC.

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