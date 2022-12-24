Хамзат Чимаев оценил победу сына Рамзана Кадырова в дебютном поединке в MMA

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в полусреднем весе в UFC, оценил победу сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Эли Кадырова в его дебютном поединке в профессиональных смешанных единоборствах.
«От всей души поздравляю моего дорогого БРАТА, внука Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, представителя Республиканского спортивного клуба «Ахмат» Эли Кадырова с яркой победой в турнире АСА 150!
Дебютируя в ММА в поединке с Исламом Акбаровым в Москве, Эли продемонстрировал отличные бойцовские качества и волю к победе, отправив своего соперника в первом раунде. Искренне желаю Эли крепкого здоровья, дальнейших успехов в спорте!» — написал Чимаев в своих социальных сетях.
Напомним, поединок между Эли Кадыровым и Исламом Акбаровым прошёл 23 декабря в Москве в рамках турнира АСА 150. Бой завершился победой чеченского бойца техническим нокаутом в третьем раунде. Хамзат Чимаев помогал Кадырову-младшему готовиться к бою и был его секундантом.
Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто.
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