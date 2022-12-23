Сын Кадырова нокаутировал соперника в дебютном бою. Эли потратил всего три минуты

Буквально за пару дней до финального турнира года ACA 150 организаторы неожиданно добавили в предварительный кард ещё один поединок. 16-летний Эли Кадыров, сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, решил попробовать свои силы в профессиональных смешанных единоборствах. Соперника для дебюта юного бойца выбрали по силам — у 17-летнего Ислама Акбарова ранее на счету тоже не было профессиональных поединков.

Кадыров-младший считался фаворитом по очевидной причине — его готовили лучшие бойцы мира. Эли провёл немало тренировок с прославленным Хамзатом Чимаевым, который ещё и стал секундантом молодого спортсмена. Ранее в Чечню приезжали такие звёзды, как Камару Усман, Джастин Гэтжи и Генри Сехудо, а на заключительном этапе перед турниром специально для тренировок с Кадыровым-младшим прибыл бывший чемпион UFC Коди Гарбрандт, известный своей скоростью и невероятно сильным ударом.

Бой проходил по традиционным правилам ММА, но с одним исключением — удары локтями были запрещены. На старте поединка молодые спортсмены много двигались и часто выбрасывали удары, но акцентированные попадания случались нечасто. Кадыров-младший действовал активнее и владел инициативой, а на третьей минуте Акбаров провёл неудачный тейкдаун — попался на встречный удар и оказался на канвасе. Там Эли методично добивал соперника, пока рефери не остановил поединок — победа техническим нокаутом.

Радостный Кадыров-младший ярко отпраздновал успех — залез на край октагона и сделал сальто назад. Парня можно только поздравить — он начал с быстрой победы. Комментарий дебютанта тоже получился коротким: «Отлично всё. Спасибо всем, кто болел. Конечно, есть желание, в ближайшее время ещё один бой будет». И второй поединок действительно нужен, поскольку пока оценивать уровень молодого бойца рано. Дебют получился слишком коротким, чтобы можно было что-то понять.