Эррол Спенс выразил надежду, что бой с Кроуфордом состоится в 2023 году

Непобеждённый американский боксёр, действующий чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBC, IBF и WBA Super Эррол Спенс выразил надежду на поединок с Теренсом Кроуфордом в 2023 году.
«Если бы Кроуфорд сделал всё возможное, то бой состоялся бы. Понимаете, о чём я? Но, к сожалению, этого не случилось. Он выбрал неправильный путь. Тем не менее, надеюсь, что мы вернёмся к переговорам и проведём этот бой. Я этого хочу и надеюсь, что мы встретимся в 2023 году», — рассказал Спенс в интервью Showtime.
У Эррола Спенса 28 побед в 28 поединках в профессиональном боксе. Последний раз боец выходил на ринг в апреле и выиграл у Йордениса Угаса техническим нокаутом.
Теренс Кроуфорд в последнем поединке нокаутировал Давида Аванесяна. У него 39 побед и ни единого поражения.
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