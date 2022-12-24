Рикки Хаттон назвал фаворита в бою Усика и Фьюри
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, британец Рикки Хаттон высказался об ожидаемом поединке за все пояса в супертяжёлом весе между его соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.
«Я не вижу, чтобы кто-то победил Тайсона. Не думаю, что он вообще проиграет, по правде сказать. Но Усик является олимпийским чемпионом, абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе и действующим чемпионом в супертяжёлом весе. И если у него появится шанс побить Тайсона, он им воспользуется.
Тайсон побьёт его. Он выше, больше, тяжелее, может драться как левша, как правша, может драться на ближней дистанции… С ним тяжело справиться», – сказал Хаттон в интервью YouTube-каналу BeanymanNews.
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