Кормье назвал возможную проблему Джона Джонса в тяжёлом весе UFC
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор, американец Даниэль Кормье высказался о потенциальной проблеме звезды организации Джона Джонса в тяжёлом весе (до 120 кг).
«Сейчас чемпион в тяжёлом весе – монстр. У нас есть парни, которые двигаются как легковесы, в лице Сириля Гана. Вы видели интервью Тая Туивасы, и он сказал мне, что не мог осознать скорость Гана.
Несколько лет назад Джонс сошёлся бы в клетке с неуклюжими парнями. Но всё изменилось. Нынешние парни – атлеты. Они похожи на ребят из НФЛ. И они ещё и дерутся», – сказал Кормье в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Ранее в интервью Кормье назвал лучшие бои для Джонса в тяжёлом весе UFC.
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