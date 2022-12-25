Кормье назвал возможную проблему Джона Джонса в тяжёлом весе UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор, американец Даниэль Кормье высказался о потенциальной проблеме звезды организации Джона Джонса в тяжёлом весе (до 120 кг).

«Сейчас чемпион в тяжёлом весе – монстр. У нас есть парни, которые двигаются как легковесы, в лице Сириля Гана. Вы видели интервью Тая Туивасы, и он сказал мне, что не мог осознать скорость Гана.

Несколько лет назад Джонс сошёлся бы в клетке с неуклюжими парнями. Но всё изменилось. Нынешние парни – атлеты. Они похожи на ребят из НФЛ. И они ещё и дерутся», – сказал Кормье в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Ранее в интервью Кормье назвал лучшие бои для Джонса в тяжёлом весе UFC.

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