Джош Тэйлор проведёт чемпионский реванш с Джеком Кэттероллом 4 марта

Чемпионский поединок-реванш в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) британец Джош Тэйлор (19-0, 13 KO) проведёт с соотечественником Джеком Кэттероллом (26-1, 13 KO), который состоится 4 марта в Глазго (Великобритания), сообщает ESPN.
Напомним, первый поединок состоялся в феврале и завершился победой Тэйлора раздельным судейским решением (114-111, 113-112, 112-113), что вызвало споры.
Тэйлор, изначально заявивший о переходе в полусредний вес (до 66,7 кг), позже сообщил о решении остаться в дивизионе и дать Кэттероллу реванш.
На кону реванша будет стоять титул WBO. Ранее в этом году Тэйлор освободил титулы WBC, WBA и IBF. Вакантный пояс WBC в конце ноября разыграли американцы Реджис Прогре и Хосе Зепеда, поединок завершился досрочной победой Прогре в 11-м раунде.
- 25 декабря 2022
-
20:00
-
19:51
-
19:32
-
19:18
-
19:10
-
18:09
-
17:21
-
16:27
-
15:53
-
14:30
-
14:17
-
13:33
-
12:46
-
12:42
-
12:22
-
12:21
-
12:15
-
12:13
-
11:58
-
11:49
-
11:08
-
10:41
-
10:16
-
10:16
-
09:41
-
09:37
-
09:25
-
09:16
-
08:40
-
08:11
-
07:27
-
00:45
-
00:14
- 24 декабря 2022
-
23:59
-
23:37