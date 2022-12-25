Джош Тэйлор проведёт чемпионский реванш с Джеком Кэттероллом 4 марта

Чемпионский поединок-реванш в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) британец Джош Тэйлор (19-0, 13 KO) проведёт с соотечественником Джеком Кэттероллом (26-1, 13 KO), который состоится 4 марта в Глазго (Великобритания), сообщает ESPN.

Напомним, первый поединок состоялся в феврале и завершился победой Тэйлора раздельным судейским решением (114-111, 113-112, 112-113), что вызвало споры.

Тэйлор, изначально заявивший о переходе в полусредний вес (до 66,7 кг), позже сообщил о решении остаться в дивизионе и дать Кэттероллу реванш.

На кону реванша будет стоять титул WBO. Ранее в этом году Тэйлор освободил титулы WBC, WBA и IBF. Вакантный пояс WBC в конце ноября разыграли американцы Реджис Прогре и Хосе Зепеда, поединок завершился досрочной победой Прогре в 11-м раунде.