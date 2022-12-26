В UFC назвали лучший бой 2022 года

Американский бойцовский промоушен UFC подвёл ежегодные итоги, определив победителей в ряде номинаций.

Так, лучшим поединком 2022 года стало титульное противостояние между полутяжеловесами Иржи Прохазкой и Гловером Тейшейрой, состоявшееся в июне на турнире UFC 275 в Сингапуре.

Бой оказался чрезвычайно насыщенным на яркие события и переходы инициативы, где у обоих бойцов были шансы на досрочное завершение.

Тейшейра лидировал благодаря удачному сочетанию ударной техники и борьбы, а также отсутствию, в отличие от Прохазки, ошибок из-за риска, однако за 30 секунд до окончания заключительного, пятого раунда проиграл удушающим приёмом. Поражение стало для 42-летнего бразильца первым после серии из шести побед.