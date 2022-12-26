Волкановски: я преподнёс урок одному самбисту в тренировочном лагере, он был неуважителен

Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски рассказал историю о том, как он преподал урок одному базовому самбисту, который тренировался вместе с ним.
«Мы пригласили самбиста. Там была целая история, я не буду вдаваться в подробности – в конце концов этот парень прибыл, но он был не слишком уважительным в переговорах. Фактически мы пригласили его, чтобы преподать ему урок.
Обычно я так не делаю, но на этот раз, когда он начал говорить «вам нужно сделать то, вам нужно сделать это», я очень быстро ему показал, что нам ничего не нужно. Обычно я не делаю такого на тренировках, но на этот раз мне нужно было кое-что доказать. Это сделал не только я. Некоторые из наших парней тоже показали ему, что к чему. Мы типа такие: «А нужен ли ты нам на самом деле? Угомонись и будь тише». Мы как бы преподали ему урок», – рассказал Волкановски в интервью Майклу Биспингу.
Хасбик размазал гамбургер по лицу Волкановски:
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