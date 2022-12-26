В UFC назвали «апсет года» и «нокаут года»
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Американский бойцовский промоушен UFC подвёл ежегодные итоги, определив победителей в ряде номинаций.
Так, в номинациях «апсет года» и «нокаут года» победил поединок за звание чемпиона в полусреднем весе (до 77 кг) между нигерийцем Камару Усманом и британцем Леоном Эдвардсом, который состоялся 20 августа на турнире UFC 278 в США.
Эдвардс хорошо стартовал, успешно проведя тейкдаун в первом раунде, однако затем отдал инициативу. К пятому раунду британец уступал на карточках всех трёх судей, однако за минуту до конца после сдвоенного джеба пробил левый хай-кик, поймав Усмана на противоходе и нокаутировав его.
Поражение стало для 35-летнего Усмана первым в сильнейшей организации мира и прервало победную серию из 15 выступлений.
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