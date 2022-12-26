«Я хочу свой титул». Экс-чемпион Bellator бросил вызов Усману Нурмагомедову

Бывший чемпион Bellator в полулёгком весе (до 65 кг) американец Эй-Джей Макки заявил о желании принять участие в Гран-при среди легковесов, который может состояться в 2023 году.
По словам Макки, он готов сразиться в первом раунде Гран-при с действующим лидером дивизиона россиянином Усманом Нурмагомедовым.
«Мне нужен мой титул, чуваки. Усман следующий. Когда я согласился на турнир в полулёгком весе, то проявлял себя на протяжении всего чемпионата. Я сказал, что прикончу всех. Нужно ли мне вновь доказывать это, соглашаясь на очередной Гран-при? У меня нет никаких проблем с этим», – сказал Макки в подкасте Weighing In.
Напомним, Усман Нурмагомедов завоевал титул в ноябре, победив единогласным решением бразильца Патрики Фрейре.
Эмоции Усмана Нурмагомедова после завоевания пояса Bellator:
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