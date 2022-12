Хабиб — Мачаеву: слишком умный вид не делай

Экс-чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на видеоролик, сделанный соотечественником, бойцом ММА Мурадом Мачаевым. На видео Мачаев рассказывал, в каких продуктах содержится больше всего витамина C.



«Топ-3 продукта с наибольшим содержанием витамина C. Многие думают, что больше всего витамина C содержится в витаминах и лимонах. Но это не так. Больше всего витамина C содержится в шиповнике, брокколи и красном перце», — сказал Мачаев.



«Брат, слишком умный вид не делай. А так не плохо качаешь», — прокомментировал рекомендацию Хабиб.

Хабиб за время карьеры в ММА провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC.

Люк Рокхолд и Хабиб Нурмагомедов провели спарринг по джиу-джитсу: