Олег Тактаров показал архивное фото с голливудскими актёрами

Победитель турнира по смешанным единоборствам UFC 6, российский ветеран ММА Олег Тактаров разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав архивную фотографию со съёмок фильма 2010 года «Хищники». Кинокартину снимали на Гавайях.
Фото: Из личного архива Олега Тактарова
Благодаря съёмкам в кино Тактаров широко известен как в Российской Федерации, так и в США. Является первым российским чемпионом UFC. По окончании спортивной карьеры Олег в основном занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и комментарии. Тактаров также известен высказываниями в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Олег Тактаров рассказал о важной детали в ММА:
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