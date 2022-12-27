Олег Тактаров показал архивное фото с голливудскими актёрами

Победитель турнира по смешанным единоборствам UFC 6, российский ветеран ММА Олег Тактаров разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав архивную фотографию со съёмок фильма 2010 года «Хищники». Кинокартину снимали на Гавайях.

Фото: Из личного архива Олега Тактарова

Благодаря съёмкам в кино Тактаров широко известен как в Российской Федерации, так и в США. Является первым российским чемпионом UFC. По окончании спортивной карьеры Олег в основном занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и комментарии. Тактаров также известен высказываниями в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Олег Тактаров рассказал о важной детали в ММА: