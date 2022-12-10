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Вадим Немков рассказал, с кем бы из Bellator он хотел побиться следующим

Вадим Немков рассказал, с кем бы из Bellator он хотел побиться следующим
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков рассказал, с каким соперником хотел бы провести следующий бой в промоушене.

«Ну, это Йоэль Ромеро. Пока с ним не встречался, но ему бой за титул дали за заслуги перед смешанными единоборствами в общем. Если лиге так интересно, то пусть, мне всё равно, с кем драться. А так, появился какой-то парень из Европы, больше никого нового я не видел. А реванши – Фил Дэвис, Кори Андерсон», — передаёт слова Немкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

19 ноября Вадим Немков защитил титул чемпиона, одержав победу единогласным решением судей над американским бойцом Кори Андерсоном.

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