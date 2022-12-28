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«Готовимся дальше». Хамзат Чимаев показал фото с тренировки

«Готовимся дальше». Хамзат Чимаев показал фото с тренировки
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фотографию, сделанную во время тренировочного занятия.

«Готовимся дальше», — подписал фото Хамзат.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Напомним, всего в смешанных единоборствах Чимаева провёл 12 боёв, в каждом из которых одерживал победы. Последним его противостоянием был поединок с представителем США Кевином Холландом. Хамзат победил, применив удушающий приём уже в первом раунде. Изначально швед чеченского происхождения должен был драться с Нейтом Диазом, но так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира был изменён.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза:

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