«Готовимся дальше». Хамзат Чимаев показал фото с тренировки

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фотографию, сделанную во время тренировочного занятия.



«Готовимся дальше», — подписал фото Хамзат.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Напомним, всего в смешанных единоборствах Чимаева провёл 12 боёв, в каждом из которых одерживал победы. Последним его противостоянием был поединок с представителем США Кевином Холландом. Хамзат победил, применив удушающий приём уже в первом раунде. Изначально швед чеченского происхождения должен был драться с Нейтом Диазом, но так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира был изменён.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза: