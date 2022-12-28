Боец UFC: в Чимаеве нет ничего пугающего

Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) Филипп Роу высказался о звёздном проспекте дивизиона шведе Хамзате Чимаеве.
«Хамзат Чимаев – великолепный боец, но я не вижу в нём ничего пугающего. Его стиль эффективен для MMA, но он не сможет пройти мою защиту. Так или иначе, а я встану на ноги, а затем отправлю спать», — написал Роу в социальных сетях.
Филиппу Роу 32 года. Американец дебютировал в UFC в феврале 2021 года и провёл четыре поединка, в трёх из них одержав победы. В своём последнем UFC on ESPN 42 Боу досрочно остановил в третьем раунде соотечественника Нико Прайса.
Ранее бывший соперник Чимаева и экс-претендент на титул, бразилец Гилберт Бёрнс высказался о его публичном поведении.
Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто
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