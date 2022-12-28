О’Мэлли: я скучаю по Макгрегору. Этот засранец вывел спорт на новый уровень

Звёздный американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли высказался о бывшем чемпионе организации в двух весовых категориях, ирландце Коноре Макгрегоре.

«Я помню, как Конор взлетел, и это было то, чего хотел я. Мне хотелось прийти в спорт и захватить его — и Конор сделал это. По правде сказать, я скучаю по Конору. Этот засранец вывел спорт на новый уровень. Чувствуешь себя по-другому, когда он находится рядом — на пресс-конференции или взвешивании. Всё меняется», – сказал О’Мэлли в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье.

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