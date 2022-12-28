«Быть хорошим бойцом недостаточно». Анкалаев рассказал о просьбе UFC

Российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Магомед Анкалаев сообщил о создании аккаунта в социальной сети Instagram* по просьбе промоушена для его публичной раскрутки.

«Всем привет, это мой американский аккаунт. Быть хорошим бойцом недостаточно, чтобы заполучить свой титул. Мне также необходимо быть активным в медиа. UFC попросили об этом, что я и сделал», – написал боец.

В своём последнем бою на UFC 282 Анкалаев свёл вничью поединок за вакантный титул с экс-чемпионом, поляком Яном Блаховичем. Напомним, пояс стал вакантным после того, как чех Иржи Прохазка снялся с реванша с бразильцем Гловером Тейшейрой из-за травмы. Последний сразится за титул на турнире UFC 283 в январе.

* организация признана экстремистской и запрещена на территории Российский Федерации

Травмированный Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу: