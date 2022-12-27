Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Магомед Анкалаев: больше не оставлю это на усмотрение судей. В 2023-м пояс UFC будет мой

Магомед Анкалаев: больше не оставлю это на усмотрение судей. В 2023-м пояс UFC будет мой
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав, что получил ценный опыт в нынешнем уходящем году.

«Это был полезный опыт. Я не прошу подачек. Двигаюсь вперёд и больше не оставлю это на усмотрение судей. В 2023-м пояс будет мой», — написал Анкалаев.

В последнем поединке Анкалаев встречался с польским экс-чемпионом UFC Яном Блаховичем. Бой проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 282. Противостояние завершилось ничьей, хотя многие в мире ММА считают, что победу нужно было присуждать россиянину. Таким образом, пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе остался вакантным.

Травмированный Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу:

Даже UFC признала победу Анкалаева! Но пояс россиянину всё равно не дадут Даже UFC признала победу Анкалаева! Но пояс россиянину всё равно не дадут
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022