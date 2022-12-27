Магомед Анкалаев: больше не оставлю это на усмотрение судей. В 2023-м пояс UFC будет мой
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав, что получил ценный опыт в нынешнем уходящем году.
«Это был полезный опыт. Я не прошу подачек. Двигаюсь вперёд и больше не оставлю это на усмотрение судей. В 2023-м пояс будет мой», — написал Анкалаев.
В последнем поединке Анкалаев встречался с польским экс-чемпионом UFC Яном Блаховичем. Бой проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 282. Противостояние завершилось ничьей, хотя многие в мире ММА считают, что победу нужно было присуждать россиянину. Таким образом, пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе остался вакантным.
Травмированный Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу:
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