Магомед Анкалаев: больше не оставлю это на усмотрение судей. В 2023-м пояс UFC будет мой

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав, что получил ценный опыт в нынешнем уходящем году.



«Это был полезный опыт. Я не прошу подачек. Двигаюсь вперёд и больше не оставлю это на усмотрение судей. В 2023-м пояс будет мой», — написал Анкалаев.



В последнем поединке Анкалаев встречался с польским экс-чемпионом UFC Яном Блаховичем. Бой проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 282. Противостояние завершилось ничьей, хотя многие в мире ММА считают, что победу нужно было присуждать россиянину. Таким образом, пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе остался вакантным.

Травмированный Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу: