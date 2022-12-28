Тайсон Фьюри рассказал, как побывал на бое Кости Цзю
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, звёздный британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) рассказал о первом крупном боксёрском шоу, на котором он побывал.
«Вероятно, это был поединок Рикки Хаттона и Кости Цзю [4 июня 2005 года]. Это было в Манчестере. На кону стоял мировой титул в бою против легендарного чемпиона. На том шоу побывало три или четыре будущих чемпиона мира: я, [Энтони] Кролла и Терри Флэнаган. Мы все из Манчестера и все завоевали титул. И мы все были вдохновлены Рикки Хаттоном», – сказал боец в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Ранее Фьюри рассказал, как на его спортивную судьбу повлиял первый бой между Ленноксом Льюисом и Хасимом Рахманом.
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Тайсон Фьюри опубликовал видео из зала
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