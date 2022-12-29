Белал Мухаммад: готов подраться с Чимаевым в Лондоне, даже если он провалит взвешивание

Американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад, выступающий в полусреднем весе UFC, заявил о готовности выступить в марте на турнире в Лондоне.
«Мой бой с Леоном Эдвардсом имеет наибольший смысл. Как вариант – я готов на бой с Чимаевым в том же карде. Я подерусь с ним в Лондоне, даже если он провалит взвешивание, как это было в прошлый раз. Пускай это будет претендентский поединок. Как бы то ни было, я буду в Лондоне. Где бы ни был титул, я хочу быть там, в том же карде. И если что-то пойдёт не так, готов заменить бойца или можем решить всё с Эдвардсом на улице при встрече», — рассказал Мухаммад в интервью YouTube-каналу The Schmo.
Ожидалось, что в Лондоне Хамзат Чимаев подерётся с Колби Ковингтоном, но американский боец отказывается от боя.
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