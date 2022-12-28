Белал Мухаммад назвал четырёх бойцов, которые отказались драться с Чимаевым

Американский боец UFC Белал Мухаммад отреагировал на заявление шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева о невозможности найти соперника для следующего поединка. Ранее Хамзат сетовал, что четыре бойца отказались драться с ним.



«Четырьмя оппонентами, которые сказали «нет», были Ник Диаз, Тони Фергюсон, Бретт Харт и Крис Либен», — написал Мухаммад в социальных сетях.

Напомним, в общей сложности в активе Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы. Последним соперником шведа чеченского происхождения был Кевин Холланд, представляющий США. Хамзат победил, применив удушающий приём уже в первом раунде.

Нейт и Ник Диазы спаррингуют после потасовки с командой Хамзата: