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Белал Мухаммад назвал четырёх бойцов, которые отказались драться с Чимаевым

Белал Мухаммад назвал четырёх бойцов, которые отказались драться с Чимаевым
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Американский боец UFC Белал Мухаммад отреагировал на заявление шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева о невозможности найти соперника для следующего поединка. Ранее Хамзат сетовал, что четыре бойца отказались драться с ним.

«Четырьмя оппонентами, которые сказали «нет», были Ник Диаз, Тони Фергюсон, Бретт Харт и Крис Либен», — написал Мухаммад в социальных сетях.

Напомним, в общей сложности в активе Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы. Последним соперником шведа чеченского происхождения был Кевин Холланд, представляющий США. Хамзат победил, применив удушающий приём уже в первом раунде.

Нейт и Ник Диазы спаррингуют после потасовки с командой Хамзата:

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