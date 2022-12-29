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Артём Тарасов отреагировал на переход Шары Буллета в UFC

Артём Тарасов отреагировал на переход Шары Буллета в UFC
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Известный российский блогер-боец Артём Тарасов разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись о переходе соотечественника, бойца среднего веса (до 84 кг) Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, в UFC.

«Шара Буллет подписан в UFC. Уверен, совсем скоро мы увидим очень яркие бои-победы с участием Шары. Поздравляем Шару и человека, который приложил к этому немало сил», — написал Тарасов.

«От души, Артём. Ты тоже тот ещё пират, много битв вместе прошли плечом к плечу, можно сказать, в поп-ММА индустрии, от души за всё», — ответил в комментариях Магомедов.

Напомним, дебют Шары Буллета в UFC должен состояться в мае или июне следующего года.

Артём Тарасов отпущен в зале суда после оправдания:

UFC все пояса россиянам отдаст? Шара подписал контракт — и порвёт любого чемпиона UFC все пояса россиянам отдаст? Шара подписал контракт — и порвёт любого чемпиона
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