Артём Тарасов отреагировал на переход Шары Буллета в UFC
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Известный российский блогер-боец Артём Тарасов разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись о переходе соотечественника, бойца среднего веса (до 84 кг) Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, в UFC.
«Шара Буллет подписан в UFC. Уверен, совсем скоро мы увидим очень яркие бои-победы с участием Шары. Поздравляем Шару и человека, который приложил к этому немало сил», — написал Тарасов.
«От души, Артём. Ты тоже тот ещё пират, много битв вместе прошли плечом к плечу, можно сказать, в поп-ММА индустрии, от души за всё», — ответил в комментариях Магомедов.
Напомним, дебют Шары Буллета в UFC должен состояться в мае или июне следующего года.
Артём Тарасов отпущен в зале суда после оправдания:
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