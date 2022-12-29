UFC все пояса россиянам отдаст? Шара подписал контракт — и порвёт любого чемпиона

Несмотря на сложную политическую ситуацию, в лучшем промоушене мира продолжают свято соблюдать права российских спортсменов. И наши соотечественники отвечают Дане Уайту взаимностью, представляя собой максимально грозную силу в UFC. Чемпионы, претенденты и просто яркие российские бойцы радуют болельщиков по всему миру. Неудивительно, что команда промоушена активно ищет новые таланты из России. И находит — потому что у нас огромное количество перспективных парней.

Теперь на очереди, по всей видимости, Шарабутдин Магомедов. Харизматичный дагестанский парень недавно подписал контракт с Али Абдель-Азизом — самым знаменитым агентом UFC, с которым ведут дела десятки топовых спортсменов, включая Ислама Махачева. А теперь ещё и журналист Бретт Окамото подтвердил, что Шара Буллет подписал контракт с организацией Даны Уайта. По имеющийся информации, дебют Магомедова запланирован на май-июнь следующего года. И это крайне интересный эксперимент.

Буллет — невероятно перспективный боец с рекордом 17-0. При этом Магомедов представляет собой нетипичного спортсмена из Дагестана: блестящий ударник, который вообще не любит лезть в борьбу, хотя имеет нужные навыки для работы в партере. Только два соперника Шары добрались до судейского решения, остальных уроженец Махачкалы отправил в нокаут. При этом Буллет дерётся с огромным запасом, и складывается ощущение, что он не показывает и половины от того, на что способен.



Поэтому у Магомедова вырисовываются блестящие перспективы в UFC. Ему хватит навыков, чтобы защищаться от базовых борцов, а в стойке с Шарой придётся непросто любому. Шикарная школа тайского бокса плюс отличная скорость рук сделают из россиянина претендента на чемпионский титул — при условии, что Буллет продолжит быстро прогрессировать. Пока у дагестанца попросту нет очевидных пробелов — другое дело, что в UFC его ждёт совсем другой уровень конкуренции.

Даже в России Магомедов не успел встретиться со всеми топами среднего веса. Шаре не удалось подраться с Владимиром Минеевым, Магомедом Исмаиловым или хотя бы Александром Шлеменко. А за океаном Буллета встретят такие «зубры», что условный Михаил Рагозин, который был соперником дагестанца всего месяц назад, покажется лёгкой прогулкой. С другой стороны, Рагозин и не сумел оказать Магомеду полноценного сопротивления, пусть и простоял три раунда.



Будем надеяться, что Шара оправдает возложенные на него надежды. Этот парень невероятно талантлив, имеет хорошую школу и твёрдый характер. С рабочей этикой у него тоже полный порядок: Буллет тренируется днём и ночью, чтобы стать лучше. Кто знает, может, Дана Уайт действительно подписал потенциального российского чемпиона? У Магомедова точно есть всё, чтобы через год-другой перебить всех топовых бойцов. Кроме разве что Чимаева, который тоже собирается в средний вес.