«Все бегут от этого парня». Стивен Эй Смит назвал Бетербиева лучшим боксёром мира

Известный телеведущий и эксперт ESPN Стивен Эй Смит признался, что считает российского чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артура Бетербиева лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории.

«Есть много вещей, которые нужно принять во внимание. Когда-то давно лидером рейтинга pound-for-pound был Канело. Сейчас это не так. Мы видели, как он проиграл Биволу. Его просто разнесли. Мне трудно выбрать между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом-младшим. Джервонта Дэвис тоже неплох. Но знаете, кого бы я назвал лучшим? Бетербиева. Все бегут от этого парня. Он монстр в полутяжёлом весе», — приводит слова Смита boxingnews24.

Бетербиев показал авто, которое ему подарил Умар Кремлёв.