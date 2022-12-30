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«Все бегут от этого парня». Стивен Эй Смит назвал Бетербиева лучшим боксёром мира

«Все бегут от этого парня». Стивен Эй Смит назвал Бетербиева лучшим боксёром мира
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Известный телеведущий и эксперт ESPN Стивен Эй Смит признался, что считает российского чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артура Бетербиева лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории.

«Есть много вещей, которые нужно принять во внимание. Когда-то давно лидером рейтинга pound-for-pound был Канело. Сейчас это не так. Мы видели, как он проиграл Биволу. Его просто разнесли. Мне трудно выбрать между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом-младшим. Джервонта Дэвис тоже неплох. Но знаете, кого бы я назвал лучшим? Бетербиева. Все бегут от этого парня. Он монстр в полутяжёлом весе», — приводит слова Смита boxingnews24.

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