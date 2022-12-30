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Кормье назвал оптимального соперника для Чимаева и предложил дату поединка

Кормье назвал оптимального соперника для Чимаева и предложил дату поединка
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье назвал оптимального соперника для шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, если тот всё же перейдёт в средний вес.

«Роберт Уиттакер. Именно в таком поединке я вижу смысл и считаю, что делать его необходимо прямо сейчас, поскольку, судя по его заявлением, он готов выйти с любым соперником в кратчайшие сроки и в любой стране. В январе у UFC Бразилия, в феврале Австралия, потом Лондон. Есть возможность сделать бой в разных локациях.

Я не понимаю, почему бы UFC не организовать поединок Хамзата Чимаева с Робертом Уиттакером в Австралии. Можно добавить его в соглавное событие карда с боем Ислама Махачева и Алекса Волкановски. Почему не видят смысла в таком поединке?» — сказал Кормье в видео на своём YouTube-канале.

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