Бёрнс оценил шансы Чимаева в поединках с Алексом Перейрой и Пауло Костой

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший претендент на чемпионский титул в полусреднем весе Гилберт Бёрнс оценил шансы Хамзата Чимаева в потенциальных поединках с Алексом Перейрой и Пауло Костой.
«В нашем поединке я сумел нанести Чимаеву достаточно много урона, а теперь представьте на моём месте Алекса Перейру. Если мне удалось сбить его с ног, то рука Алекса должна быть слишком тяжёлой для Хамзата. Я смог потрясти Чимаева, а теперь Чимаев говорит всякую ерунду об Алексе и Косте. У Перейры огромная рука, у Косты тоже», — приводит слова Бёрнса Heavy.
Хамзат Чимаев свой последний поединок провёл в сентябре этого года на UFC 279 и одержал победу над Кевином Холландом удушающим приёмом. Всего у шведско-чеченского бойца 12 побед в 12 поединках.
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