Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бёрнс оценил шансы Чимаева в поединках с Алексом Перейрой и Пауло Костой

Бёрнс оценил шансы Чимаева в поединках с Алексом Перейрой и Пауло Костой
Комментарии

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший претендент на чемпионский титул в полусреднем весе Гилберт Бёрнс оценил шансы Хамзата Чимаева в потенциальных поединках с Алексом Перейрой и Пауло Костой.

«В нашем поединке я сумел нанести Чимаеву достаточно много урона, а теперь представьте на моём месте Алекса Перейру. Если мне удалось сбить его с ног, то рука Алекса должна быть слишком тяжёлой для Хамзата. Я смог потрясти Чимаева, а теперь Чимаев говорит всякую ерунду об Алексе и Косте. У Перейры огромная рука, у Косты тоже», — приводит слова Бёрнса Heavy.

Хамзат Чимаев свой последний поединок провёл в сентябре этого года на UFC 279 и одержал победу над Кевином Холландом удушающим приёмом. Всего у шведско-чеченского бойца 12 побед в 12 поединках.

Новость по теме
Кормье назвал оптимального соперника для Чимаева и предложил дату поединка
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022