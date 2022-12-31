Тренер Бивола: в бою с Дмитрием Канело потерялся и как личность, и как боксёр

Тренер российского непобеждённого боксёра, действующего чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов прокомментировал победу своего подопечного над Саулем «Канело» Альваресом.
«Как боксёр Канело меня не впечатлял ещё до боя. Не видел в нём чего-то особенного, в чём Дима ему уступает. Да, высококлассный боксёр с хорошим ударом, чувствительный, искусный, но я думал, что Дима может выиграть. Так и произошло. Дима сделал то, что мы готовили, и Канело потерялся и как личность, и как боксёр.
Всё, что было вокруг боя — очень сильное психологическое давление. Но прежде всего на боксёра. И команда, и я, и менеджер старались его успокоить. Не знали до определённого момента, дадут ли разрешение на бой. Но в итоге поединок состоялся», — приводит слова Машьянова «Спорт день за днём».
- 31 декабря 2022
-
15:47
-
15:30
-
14:29
-
14:09
-
13:58
-
13:28
-
12:45
-
12:37
-
11:56
-
11:43
-
11:30
-
10:56
-
10:23
-
10:00
-
09:41
-
00:50
-
00:24
- 30 декабря 2022
-
23:29
-
23:16
-
22:26
-
21:41
-
21:14
-
20:45
-
20:36
-
19:33
-
19:15
-
18:46
-
18:33
-
17:46
-
17:29
-
16:16
-
16:03
-
15:43
-
15:21
-
15:16