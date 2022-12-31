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Тренер Бивола: в бою с Дмитрием Канело потерялся и как личность, и как боксёр

Тренер Бивола: в бою с Дмитрием Канело потерялся и как личность, и как боксёр
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Тренер российского непобеждённого боксёра, действующего чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов прокомментировал победу своего подопечного над Саулем «Канело» Альваресом.

«Как боксёр Канело меня не впечатлял ещё до боя. Не видел в нём чего-то особенного, в чём Дима ему уступает. Да, высококлассный боксёр с хорошим ударом, чувствительный, искусный, но я думал, что Дима может выиграть. Так и произошло. Дима сделал то, что мы готовили, и Канело потерялся и как личность, и как боксёр.

Всё, что было вокруг боя — очень сильное психологическое давление. Но прежде всего на боксёра. И команда, и я, и менеджер старались его успокоить. Не знали до определённого момента, дадут ли разрешение на бой. Но в итоге поединок состоялся», — приводит слова Машьянова «Спорт день за днём».

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