Каннонье — о Чимаеве: чтобы получить титульник, он должен подраться со мной или Адесаньей

Топовый средневес UFC Джаред Каннонье заявил, что непобеждённый шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев должен заслужить титульный поединок в среднем весе.
«Я определённо считаю, что титульный бой нужно сначала заслужить. Конечно, я понимаю бизнес-сторону, но, если Хамзату дадут поединок за пояс, это будет выглядеть не очень хорошо.
Перед схваткой за титул он должен пройти как минимум кого-нибудь из топ-10. Чтобы попасть в топ, он должен подраться со мной, Уиттакером или Адесаньей», — приводит слова Каннонье YouTube-канал Helen Yee Sports.
Напомним, в общей сложности в активе Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы. Последним его соперником был Кевин Холланд, представляющий США. Хамзат победил, применив удушающий приём уже в первом раунде.
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