Каннонье — о Чимаеве: чтобы получить титульник, он должен подраться со мной или Адесаньей

Топовый средневес UFC Джаред Каннонье заявил, что непобеждённый шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев должен заслужить титульный поединок в среднем весе.

«Я определённо считаю, что титульный бой нужно сначала заслужить. Конечно, я понимаю бизнес-сторону, но, если Хамзату дадут поединок за пояс, это будет выглядеть не очень хорошо.



Перед схваткой за титул он должен пройти как минимум кого-нибудь из топ-10. Чтобы попасть в топ, он должен подраться со мной, Уиттакером или Адесаньей», — приводит слова Каннонье YouTube-канал Helen Yee Sports.

Напомним, в общей сложности в активе Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы. Последним его соперником был Кевин Холланд, представляющий США. Хамзат победил, применив удушающий приём уже в первом раунде.