Глава UFC Дана Уайт подрался с женой в ночном клубе

Президент бойцовской организации UFC Дана Уайт попал в скандал во время празднования Нового года в одном из ночных клубов, сообщает TMZ.

Уайт во время отдыха подрался со своей женой. Сообщается, пара вместе с друзьями находились в VIP-зоне над танцполом, и когда Дана наклонился, чтобы что-то сказать Энн, она дала ему пощечину. Дана тут же дал ей пощечину в ответ. Дальнейшее развитие конфликта удалось предотвратить друзьям, которые разняли пару. Также отмечается, что Дана и Энн перед дракой были сильно пьяны.

53-летний Уайт стал президентом организации в 2001 году, тогда она была частью промоушена Zuffa. Под управлением Даны UFC превратился в крупнейшую и самую популярную организацию в мире смешанных единоборств.

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