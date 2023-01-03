Источник: беглый экс-президент Бразилии живёт в доме Жозе Альдо

Беглый бывший президент Бразилии Жаир Болсонару сейчас живет в особняке, бразильского бойца Жозе Альдо в Орландо, поскольку он покинул страну, сообщает The New York Times.

На данный момент точный график пребывания Болсонару неизвестен. Однако ожидается, что он пробудет в США несколько месяцев.



Сейчас бывший президент Бразилии находится под следствием у себя на родине. В конце прошлого месяца Болсонару бежал из Бразилии, поскольку в течение нескольких недель после октябрьских выборов он оспаривал результаты своего проигрыша Луле Инасиу Лула да Силве. В результате Болсонару стал первым в истории бразильским президентом, проигравшим свою попытку переизбраться.



Несмотря на то, что Жаир Болсонару является противоречивой фигурой в Бразилии, он по-прежнему любим различными бойцами ММА в стране. Вышеупомянутый Альдо, а также такие бойцы, как Крис Сайборг и Пауло Коста, выразили поддержку бывшему президенту.

Самые трагичные уходы из спорта легендарных бойцов ММА: