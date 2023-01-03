Источник: беглый экс-президент Бразилии живёт в доме Жозе Альдо

Беглый бывший президент Бразилии Жаир Болсонару сейчас живет в особняке, бразильского бойца Жозе Альдо в Орландо, поскольку он покинул страну, сообщает The New York Times.
На данный момент точный график пребывания Болсонару неизвестен. Однако ожидается, что он пробудет в США несколько месяцев.
Сейчас бывший президент Бразилии находится под следствием у себя на родине. В конце прошлого месяца Болсонару бежал из Бразилии, поскольку в течение нескольких недель после октябрьских выборов он оспаривал результаты своего проигрыша Луле Инасиу Лула да Силве. В результате Болсонару стал первым в истории бразильским президентом, проигравшим свою попытку переизбраться.
Несмотря на то, что Жаир Болсонару является противоречивой фигурой в Бразилии, он по-прежнему любим различными бойцами ММА в стране. Вышеупомянутый Альдо, а также такие бойцы, как Крис Сайборг и Пауло Коста, выразили поддержку бывшему президенту.
Самые трагичные уходы из спорта легендарных бойцов ММА:
- 3 января 2023
-
12:30
-
11:01
-
10:18
-
09:29
-
09:23
-
08:13
-
05:00
-
05:00
-
04:23
-
04:01
-
02:00
-
00:34
- 2 января 2023
-
23:50
-
22:04
-
21:02
-
20:06
-
19:23
-
18:03
-
15:56
-
14:29
-
13:06
-
11:48
-
09:57
- 1 января 2023
-
23:10
-
22:29
-
21:45
-
20:49
-
20:05
-
19:21
-
18:25
-
17:14
-
16:36
-
11:13
-
11:08
-
10:36