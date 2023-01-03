Холифилд рассказал об обещании, которое ему дал Усик
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Легендарный американский боксёр Эвандер Холифилд рассказал о своём разговоре с украинским непобеждённым боксёром, действующим чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Александром Усиком.
«Помню, я был однажды за границей. Ко мне подошёл Усик и сказал, что добьётся тех же высот, что и я. И он почти сделал это. Если Усик выиграет у Фьюри, то выполнит своё обещание», — заявил Холифилд в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Александр Усик провёл 20 поединков в профессиональной боксёрской карьере и одержал в них 20 побед. В своём последнем поединке Усик выиграл у Энтони Джошуа раздельным решением судей.
Ожидается, что в первой половине 2023 года Усик проведёт бой с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.
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