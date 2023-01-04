Ветеран UFC назвал бойца, который победит Чимаева

Американский боец смешанных единоборств Мэтт Браун считает, что его соотечественник Белал Мухаммад сможет победить шведско-чеченского бойца UFC Хамзата Чимаева.



«Белал похож на Гилберта Бёрнса — и телосложением, и стилем ударов, и в целом, но при этом Мухаммад сохраняет более высокий темп и постоянно остаётся дисциплинированным. Я думаю, что Мухаммад выиграет у Чимаева, и 50 на 50, что он сможет выиграть и у Камару Усмана», — приводит слова Брауна MMA Fighting.



На счету Белала Мухаммада 25 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы.



Чимаев остаётся непобеждённым бойцом в ММА — у него 12 побед в 12 боях. В последнем поединке в сентябре он выиграл у Кевина Холланда.