Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ветеран UFC назвал бойца, который победит Чимаева

Ветеран UFC назвал бойца, который победит Чимаева
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Мэтт Браун считает, что его соотечественник Белал Мухаммад сможет победить шведско-чеченского бойца UFC Хамзата Чимаева.

«Белал похож на Гилберта Бёрнса — и телосложением, и стилем ударов, и в целом, но при этом Мухаммад сохраняет более высокий темп и постоянно остаётся дисциплинированным. Я думаю, что Мухаммад выиграет у Чимаева, и 50 на 50, что он сможет выиграть и у Камару Усмана», — приводит слова Брауна MMA Fighting.

На счету Белала Мухаммада 25 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы.

Чимаев остаётся непобеждённым бойцом в ММА — у него 12 побед в 12 боях. В последнем поединке в сентябре он выиграл у Кевина Холланда.

Хабиб накажет Чимаева — чужими руками. Подопечный Орла собьёт с чеченца весь хайп Хабиб накажет Чимаева — чужими руками. Подопечный Орла собьёт с чеченца весь хайп
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023