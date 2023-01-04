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Чемпион UFC Ислам Махачев поделился секретами рациона бойца. Видео

Чемпион UFC Ислам Махачев поделился секретами рациона бойца. Видео
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Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новое видео у себя в социальных сетях, высказавшись о своём рационе. Вместе с Исламом на видеозаписи присутствуют его спарринг-партнёры – борец вольного стиля, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио Магомедхабиб Кадимагомедов и боец ММА Мурад Мачаев. Первым на видео говорит он.

Ислам показал, что в его рацион входит плов, куриный суп и сыр.

Ислам Махачев делится секретами рациона бойца:

Последний бой Махачев проводил с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Он состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 280 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Ислам победил удушающим, став обладателем титула промоушена Даны Уайта. В следующем бою россиянин сразится с австралийцем Александром Волкановски. Их поединок состоится в феврале этого года.

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