Сергей Харитонов высказался о карьере Даны Уайта после драки с женой

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов высказался о драке президента UFC Даны Уайта со своей женой в ночном клубе Мексики. По словам Харитонова, этот инцидент никак не скажется на профессиональной деятельности Уайта.

«Я не думаю, что этот инцидент как-то повлияет на карьеру Даны Уайта. Есть такая поговорка: «Милые бранятся, только тешатся». Дали друг другу по хлебальнику, и всё нормально. Потом помирились, обнялись и живут дальше. Это всё обычная бытовуха», – приводит слова Харитонова MMA.Metaratings.ru.

Дана является одним из самых успешных промоутеров в мире смешанных единоборств. При этом, несмотря на успехи в этом качестве, Уайт регулярно подвергается критике за свои резкие высказывания. Некоторые бойцы считают, что могли бы получать больше в промоушене, а нынешние гонорары являются заниженными.

7 косяков великого и ужасного Даны Уайта: