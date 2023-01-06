Экс-боец UFC Нейт Диаз намекнул, где проведёт следующий бой

Американский ветеран смешанных единоборств Нейт Диаз, пребывающий в настоящий момент в статусе свободного агента, намекнул на промоушен, в котором проведёт следующий поединок. У себя в соцсетях Диаз показал постер японской лиги Rizin Fighting Federation. Позже издание MMA Mania обратилось к Диазу за комментарием по этому поводу, однако он не ответил.

Фото: https://twitter.com/NateDiaz209

В последнем поединке в UFC Диаз встречался с соотечественником Тони Фергюсоном и победил его. Нейт задушил оппонента в четвёртом раунде, после чего объявил, что покинет промоушен Даны Уайта. До этого американец не выступал в UFC более года, когда на турнире UFC 263 в июне 2021-го проиграл представителю Великобритании Леону Эдвардсу.

Нейт Диаз дал пощёчину члену команды Диллона Дэниса: