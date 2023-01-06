Эдди Хирн: Бивол явно дал понять, что может сбросить вес для боя с Канело
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Известный промоутер Эдди Хирн сообщил, что тренер топового мексиканского боксёра Сауля «Канело» Альвареса Эдди Рейносо хочет, чтобы его подопечный провёл бой с Дмитрием Биволом.
«Эдди Рейносо сообщил мне, что они хотят реванша с Дмитрием Биволом. Сейчас идёт обсуждение, в какой весовой категории пройдёт бой — во втором среднем или полутяжёлом. Альварес предпочитал бы подраться в полутяжёлом, но я знаю, что Биволу важно наследие, пояса. Дмитрий ясно дал нам понять, что готов сбросить вес до второго среднего», — рассказал Хирн в интервью DAZN.
В мае 2022 года Дмитрий Бивол выиграл у Сауля Альвареса единогласным решением судей. Всего у российского боксёра 21 победа в 21 бою в профессиональной карьере.
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