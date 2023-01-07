«Он вернётся». Экс-чемпион объяснил, почему Канело согласится на реванш с Биволом

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Серхио Мора высказался об организации потенциального реванша между россиянином Дмитрием Биволом (21-0, 11 KO) и мексиканцем Саулем Альваресом (58-2-2, 39 KO).

«Канело слишком упрям, чтобы позволить этому поединку отойти на второй план. Он вернётся и проведёт промежуточный бой, чтобы проверить свою прооперированную руку и избавиться от ржавчины.

Не сомневаюсь, он согласится на бой с Джоном Райдером. Он всегда говорил, что хотел бы подраться в Англии. А после он начнёт тяжёлую подготовку к реваншу с Биволом, хотя, пожалуй, это и не лучший поединок для него», – сказал Мора в интервью DAZN.

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